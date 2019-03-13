В Центре народной культуры откроется выставка этнографического костюма Вологодской области

Женский костюм Верховажского р-на Вологодской области. Работа Забелиной Татьяны. Фото Татьяны Шадриной. Источник: vk.com/paraskevaclub

С 19 марта в Центре народной культуры будет работать выставка этнографического костюма Вологодской области.

- Сарафаны кубовики и набоешники, пестрядинники и атласники, женские и мужские рубахи, декорированные красочной вышивкой и орнаментальным ткачеством, головные уборы, пояса и многие детали традиционного народного костюма конца XIX – начала XX веков увидят вологжане на новой выставке. Экспозиция представит разнообразие и локальные особенности праздничной и будничной одежды крестьян Вологодской губернии,- сообщает сайт Культинфо.

Собрать экспонаты для выставки удалось благодаря экспедиционной работе научно-образовательного центра традиционной народной культуры ВоГУ, а также вологодскому коллекционеру и любителю старины Татьяны Казаковой.

Открытие состоится 19 марта в 18:00 по адресу: ул.Советский пр., 16б.

Вход свободный.