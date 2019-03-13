17 марта в Вологодском музее-заповеднике научат плести косы и расскажут о кружевной моде

17 марта в Музее кружева состоится ежегодный «Девичник в музее». В этот день посетители смогут поучаствовать в мастер-классах по созданию и украшению кос, а также узнать историю кружевной моды.

«Девичник» начнётся в 11:30 с мастер-класса по созданию накосника – девичьего украшения, которое в старину вплеталось в косы. Все материалы, которые будут использованы на мастер-классе, включены в стоимость участия (150 рублей). Применить накосник можно будет уже во время программы: с 12:00 до 14:00 в основной экспозиции будет работать мастерская по плетению кос.

С 12:30 до 13:00 посетителям предлагают совершить «Путешествие в моду», во время которого расскажут, какое значение имело вологодское кружево для советской моды 1960 – 70-х годов.

Еще больше интересных фактов об использовании кружева в разные периоды истории можно услышать на экскурсии «Кружевная история в одежде и аксессуарах», которая начнётся в 13:00.

Стоимость единого билета на интерактивную программу «Путешествие в моду» и тематическую экскурсию – 150 рублей для взрослых и 70 рублей для детей.

Записаться на мастер-класс, а также уточнить детали программы «Девичника в музее»можно по телефону (8172) 72-16-56.