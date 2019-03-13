Пропавшего без вести красноармейца из Сямженского района нашли в списках похороненных в братской могиле в Орле

13.03.2019 [Общество]
Пропавшего без вести красноармейца из Сямженского района нашли в списках похороненных в братской могиле в Орле

Братское кладбище жертв фашизма в Орле. Фото: memory-map.prosv.ru

Поисковики алтайского отделения «Боевого братства» выяснили судьбу пропавшего без вести в 1941 году красноармейца из Сямженского района Ивана Пантина.

Иван Васильевич Пантин родился в деревне Курьяновская Жиховского сельского совета Сямженского района Вологодской области. На фронт был призван 9 июля 1941 года, а уже в конце сентября его письменная связь с родственниками прервалась. С ноября 1941 года солдат числился пропавшим без вести.

Изучая документы, алтайские поисковики выяснили, что красноармеец с таким же именем значится в списках захороненных 22 января 1941 года в братской могиле в Орле.

- Учитывая то, что Орел был оккупирован в 1941 году, а полностью освобожден в 1943 году, и Пантин, погибнув в бою, не мог быть похоронен в Орле в 1942 году, поисковики пришли к выводу, что он, вероятно, был захвачен в плен и погиб в немецком плену.Проанализировав дополнительную информацию Государственного архива Орловской области, поисковики выяснили, что именно Иван Васильевич Пантин, уроженец д. КурьяновскойЖиховского сельского совета Сямженского района Вологодской области, погиб в немецком плену 22 января 1942 года и похоронен на территории, прилегающей к ул. Красноармейской, 10 в г. Орле, - сообщает сайт «Боевого братства».

По этому адресу в здании бывшей городской тюрьмы фашистами был устроен концентрационный лагерь. Личные данные бойца по месту рождения полностью совпадают с записями из книг немецкого концлагеря.

- Полученные данные позволят внести окончательную информацию в электронную Книгу Памяти Вологодской области и дадут возможность потомкам поклониться могиле предка, о судьбе которого они ничего не знали, - говорится в сообщении.

Тэги: поисковики, ВОВ

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