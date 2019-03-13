Вологодским льготникам, не получившим компенсацию платы за вывоз мусора в январе, начислят ее в февральских квитанциях

В Вологодской области в январе не все льготники получили компенсации за вывоз мусора в составе ЕДК. Сейчас суммы компенсаций скорректированы региональными операторами, и доплаты за январь будут произведены льготникам вместе с февральскими, сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, компенсация за обращение с ТКО вошла в состав ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДК). Для некоторых категорий граждан законодательством, действовавшим до января 2019 года, уже была предусмотрена компенсация платы за все коммунальные услуги, поэтому компенсация платы за обращение с ТКО с начала этого года также вошла в состав ЕДК.

Еще для ряда категорий вологжан компенсация платы за вывоз мусора законодательством до 2019 года предусмотрена не была, но в связи с поправками они это право получили. Так, с 1 января 2019 года компенсация платы за обращение с ТКО в составе ЕДК предусмотрена для отдельных категорий специалистов сельской местности (педагогов, медиков и других) и пенсионеров из их числа, членов семей граждан, подвергшихся воздействию радиации, а также для многодетных семей.

Как сообщили представители региональных операторов в восточной и западной зонах региона, проблемы с начислением компенсации за обращение с ТКО в составе ЕДК в настоящее время урегулированы.

- Региональные операторы ежемесячно получают реестр граждан – получателей ЕДК и производят расчет компенсации по услуге обращения с ТКО, затем рассчитанные суммы компенсаций передаются Центру социальных выплат для перечисления гражданам, - рассказал Алексей Копейкин, директор регионального оператора по обращению с ТКО по восточной зоне ООО «АкваЛайн».

При этом получателям ЕДК за предоставлением компенсации платы за обращение с ТКО специально обращаться в организации соцзащиты не нужно:

- Компенсация по оплате ТКО входит в состав общей суммы ЕДК для тех льготников, которые уже состоят на учете в Центре социальных выплат. Если у человека появилось право на льготу впервые - за назначением ЕДК необходимо обращаться в многофункциональные центры по месту жительства или подать заявление через портал госуслуг, - говорит начальник управления социальных выплат, замначальника департамента социальной защиты населения области Алла Корюкина.

Информации по расчету ЕДК отражены в квитанциях. В случае некорректных данных в первую очередь следует обращаться к регоператору.