В Череповце угонщика автомобиля нашли по следам ботинок на снегу

13.03.2019 [Происшествия]

В Череповце ранее судимый молодой человек угнал чужой автомобиль, чтобы покататься. Его нашли по следам ботинок на снегу.

В полицию обратился 57-летний хозяин автомобиля, который пояснил, что машина стояла во дворе и пропала. Полицейские, выехавшие на место происшествия, нашли там два следа обуви.

Угнанный автомобиль обнаружили в одном из дворов. От машины к одному из подъездов "вели" такие же следы, как и во дворе, откуда угнали машину. Подозреваемого задержали, рисунок на подошве его ботинок совпал с обнаруженным на снегу следом обуви. Злоумышленником оказался ранее судимый 20-летний молодой человек.

- В ходе беседы он  рассказал, что в одном из дворов приметил отечественную легковушку и решил покататься на ней, подбором ключей от старых авто  открыл водительскую дверь и таким же способом завел двигатель,- сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Тэги: угон

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