В Вологде диабетику удалось получить льготное лекарство только после обращения в прокуратуру

13.03.2019 [Общество]

Житель Вологды, больной сахарным диабетом, смог получить льготное лекарство только после обращения в прокуратуру. Поликлиника №1, выписавшая ему рецепт на бесплатное получение препарата, вовремя не направила заявки в департамент здравоохранения, и в аптеке его не оказалось. При этом речь идет о таблетках, прием которых требуется ежедневно.

О том, что ему не выдают необходимое льготное лекарство, мужчина рассказал на приеме у прокурора Вологодской области в конце января 2018 года. По данному факту была проведена прокурорская проверка.

Было установлено, что рецепты на бесплатное обеспечение таблетками мужчине выписали в «Вологодской городской поликлинике № 1». С этими рецептами он обратился  в государственную аптеку «Фармация»», где ему с декабря 2018 года лекарства не выдавались. Прокуратура выяснила, что это произошло «в связи с ненаправлением учреждением здравоохранения дополнительных заявок в департамент здравоохранения Вологодской области».

В итоге прокурор Вологды внес в адрес главного врача БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 1» и руководителя ГП ВО «Государственное производственно-торговое предприятие «Фармация»» представления об устранении нарушений закона, которые находятся на рассмотрении.

В настоящее время житель Вологды обеспечен необходимым лекарственным препаратом в полном объеме, сообщает прокуратура.

Тэги: диабет, лекарства, поликлиники

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