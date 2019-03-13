В Череповце мастера дочернего предприятия «Северстали» оштрафовали за травмы слесаря-ремонтника

13.03.2019 [Происшествия]

В Череповце суд оштрафовал 45-летнего мастера одного из промышленных предприятий, по вине которого слесарь-ремонтник получил переломы во время выполнения работ, сообщает региональное управление следственного комитета.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По данным Newsvo, в совершении преступления обвинялся мастер предприятия «Промсервис», которое является дочерним предприятием ПАО «Северсталь».

Судом и следствием установлено, что утром 10 ноября 2018 подозреваемый приступил к работам по монтажу, демонтажу ротора молотковой дробилки, не имея надлежаще оформленного наряда-допуска на их выполнение.

- В ходе выполнения работ он дал указание работникам открыть крышку дробилки с нерабочей стороны с помощью лебедки и стропа, грузоподъемность которого составляла 500 кг. Мастер их покинул, не контролируя дальнейший ход работ и безопасность их производства. Слесарь-ремонтник стал открывать крышку массой 832 кг, но петли лопнули, строп оборвался. Работника ударило крышкой, от чего ему были причинены переломы, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

По мнению следователей, мастер в нарушение многочисленных норм не обеспечил безопасность работ, не выдал пригодное для ведения данных работ оборудование, не обеспечил установку данного оборудования с обеспечением безопасности работника его использовавшего. Кроме того, мужчина покинул место производства работ, не контролируя их выполнение.

На суде потерпевший рассказал об обстоятельствах своего травмирования, а также указал, что причиненный ему в результате преступления вред полностью заглажен подозреваемым, ущерб возмещен.

Уголовное преследование в отношении мастера прекращено, ему назначен судебный штраф в 30 тысяч рублей.

Тэги: несчастный случай, техника безопасности

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