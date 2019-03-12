В селе имени Бабушкина из-за плесени на неделю закрыли кафе

12.03.2019 [Общество]

Суд постановил на неделю приостановить работу кафе «Летучий голландец» в селе имени Бабушкина: специалисты Роспотребнадзора нашли на кухне плесень.

Многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил обнаружили в заведении во время проверки.

- В частности, в кафе допускается использование продукции домашнего изготовления и хранение продуктов с плесенью. Так, на момент проверки в холодильнике хранились 2 вскрытых банки маринованных или соленых огурцов, банка варенья, банка тушеного мяса без этикеток и сопроводительных документов и редиска с плесенью, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Плесень и грязь специалисты Роспотребнадора также нашли и на уплотнительных резинках двери и дверного проема холодильника, в котором хранились продукты.

Кроме того, в кафе нет емкостей для пищевых отходов - мусор собирался в полиэтиленовые пакеты на полу в производственном цехе и вываливался на пол. Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранился в «Летучем голладце» совместно, не выделен стол для обработки сырой куры, нет инвентаря для ее разделки.

- В нарушение санитарных требований в помещениях своевременно не проведена текущая и генеральная уборка: на поверхности пола - грязные подтеки, около ножек столов и технологического оборудования - присохшая грязь, на плите - въевшаяся грязь, на стене над разделочным столом для сырой продукции имелись остатки присохших продуктов, - говорится в сообщении пресс-службы судов.

Под раковинами для мытья посуды на трубах, стенах и полу - темный налет, слой грязи и плесени, паутина, есть протечка канализационных стоков, установлена емкость для сбора утекающей из труб воды, находились мокрые и грязные тряпки.

Рассмотрев все материалы проверки, 11 марта Тотемский районный суд назначил индивидуальному предпринимателю Ольге Мазиной, которой принадлежит кафе, наказание в виде административного приостановления деятельности «Летучего голландца» на срок 7 суток. Все нарушения санитарных норм предпринимательница обязана устранить.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано участниками процесса.

Тэги: плесень, кафе, роспотребнадзор

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вынесен приговор заключенному, который до смерти избил осужденного за взятки врача Бюро МСЭ из Вологды
Как семью с детьми в Вологде обманули на 250 тысяч рублей при покупке дома. Часть 2
Коммунальный «захват»: дом на улице Преминина, 10 в Вологде пытались незаконно перевести из управляющей компании в ТСЖ
Драгоценности Антонины Ивойловой купила сельхозфирма, а оборудование - предприниматель из Барнаула
При ВоГУ хотят восстановить церковь: большинство студентов против
Уральские журналисты спросили Госдуму, как освещать Пасху в свете принятого закона о фейковых новостях
В Вологодском районе столкнулись автобус и КамАЗ: четыре человека получили травмы
В Вологде затоптали на сугробе слово "Навальный", а снег так и не убрали
"Халатность просто зашкаливает": родители требуют ремонта школы в Молочном с протекающей крышей
Новый морг в Вологде будут строить через дорогу от областной детской больницы?
07.03.2019 [Общество]

Как семью с детьми в Вологде обманули на 250 тысяч рублей при покупке дома. Часть 2

6996
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В селе имени Бабушкина из-за плесени на неделю закрыли кафе
В Вологде четвертый раз перенесли срок реконструкции здания для картинной галереи
В Кичменгско-Городецком районе во время пожара погибла пенсионерка
В диабет-центре в Вологде перестали делать бесплатные анализы, а диабет-центр в Великом Устюге так и не открылся
В Череповце появятся «умные» остановки с электронными табло
В Вологде тракторист упал в канаву и сломал семь ребер
В России женщины с тремя и более детьми получили право на досрочную пенсию
 


12.03.2019 [Общество]

В диабет-центре в Вологде перестали делать бесплатные анализы, а диабет-центр в Великом Устюге так и не открылся

713
0
12.03.2019 [БлогоVO]

Где вы, Пан атаман?

467
0
11.03.2019 [Обзор Прессы]

Окрашенные под бронзу

574
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика