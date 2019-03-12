В Кичменгско-Городецком районе во время пожара погибла пенсионерка

12.03.2019 [Происшествия]

В деревне Кузьмино Кичменгско-Городецкого района в понедельник во время пожара погибла пенсионерка. Трагедия произошла накануне днем.

- В 11:22 поступило сообщение о возгорании в одноэтажном бревенчатом жилом доме №1 общей площадью 60 кв. метров на улице Центральная. Через 10 минут спасатели были на месте происшествия. Общая S пожара составила 10 кв. метров. В результате пожара повреждена внутренняя отделка, мебель,- сообщили в пресс-службе областного УМЧС.

Погибла 70-летняя женщина, пострадал 69-летний мужчина. Что стало причиной пожара, предстоит выяснить.

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