В Кичменгско-Городецком районе во время пожара погибла пенсионерка
12.03.2019 [Происшествия]
В деревне Кузьмино Кичменгско-Городецкого района в понедельник во время пожара погибла пенсионерка. Трагедия произошла накануне днем.
- В 11:22 поступило сообщение о возгорании в одноэтажном бревенчатом жилом доме №1 общей площадью 60 кв. метров на улице Центральная. Через 10 минут спасатели были на месте происшествия. Общая S пожара составила 10 кв. метров. В результате пожара повреждена внутренняя отделка, мебель,- сообщили в пресс-службе областного УМЧС.
Погибла 70-летняя женщина, пострадал 69-летний мужчина. Что стало причиной пожара, предстоит выяснить.
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