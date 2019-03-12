В Вологде тракторист упал в канаву и сломал семь ребер

В Вологде тракторист упал в осмотровую канаву и получил множественные переломы ребер. Инцидент произошел на территории одного из предприятий в январе, однако правоохранительные органы сообщили о нем в СМИ только сейчас. При этом на сайте областной инспекции по охране труда информации об этом несчастном случае нет.

По версии следствия, 6 января тракторист, находясь на рабочем месте на территории производственного корпуса, выходя из туалета и сделав несколько шагов, запнулся о бортик осмотровой канавы и упал в нее. Канава не была закрыта защитными щитами. 48-летний работник получил переломы семи ребер.

- 34-летний заместитель генерального директора коммерческой организации в Вологде являлся лицом, ответственным за организацию работы по охране труда, технике безопасности на территории производственного корпуса. В нарушение требований Правил по охране труда на автомобильном транспорте он не обеспечил наличие на открытой части не эксплуатируемой осмотровой канавы защитных щитов, что явилось причиной получения работником травмы,- сообщается на сайте регионального СК.

По данным Newsvo, речь идет об ООО «Газдорстрой».

Возбуждено уголовное дело по статье ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).