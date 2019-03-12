В России женщины с тремя и более детьми получили право на досрочную пенсию

Право на досрочную пенсию с 2019 года получили женщины, воспитавшие трех и более детей.

Напомним, с 1 января 2019 года в России была запущена пенсионная реформа, согласно которой женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65.

- При наличии трех детей женщина имеет право выйти на пенсию в 57 лет, четырех – в 56, пяти – в 50. Для этого многодетным матерям необходимо 15 лет стажа. Еще одно обязательное условие – воспитание каждого ребенка до 8 лет, - сообщает пресс-служба вологодского регионального отделения пенсионного фонда.

При этом не будут учитываться дети, в отношении которых женщину лишили родительских прав или отменили усыновление.

Поскольку новый пенсионный возраст в России вводится поэтапно, то в ближайшие годы возраст выхода на пенсию будет разным (в 2019 году – 55,5 лет для женщин и 60,5 для мужчин, в 2020 – 56,5 для женщин и 61,5 для мужчин, и так далее). Женщины 1968 года рождения и моложе и мужчины 1963 года рождения и моложе начнут выходить на пенсию в 2028 году - в 60 и 65 лет соответственно.

В связи с этим и многодетные мамы в ближайшие годы будут выходить на пенсию по льготе в разном возрасте. Так, в 2020 году женщины получат право на пенсию в 56,5 лет. При наличии четырех детей –в 56. В 2021 году право на пенсию у женщин возникнет в 58 лет. При наличии трех детей – в 57, при наличии четырех – в 56.

Пенсия для многодетных матерей с пятью детьми будет назначаться по старым правилам — как и устанавливалось до проведения реформы. Согласно ч. 1 п. 1 ст. 32 закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», для женщин с 5 детьми страховая пенсия по старости может быть назначена раньше, чем предусматривает общеустановленный норматив возраст — в 50 лет.