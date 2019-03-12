На сельхозпредприятии в Вологодском районе нелегально работали мигранты

12.03.2019 [Экономика]

10 мигрантов незаконно работали на сельскохозяйственном предприятии в поселке Васильевское Вологодского района. Нарушения были выявлены во время профилактического рейда полиции.

- В ходе рейда сотрудники силовых структур проверили одно из предприятий в поселке Васильевское, на котором трудились 22 выходца из ближнего зарубежья.В результате проверки у 10 иностранных граждан были выявлены нарушения миграционного законодательства, - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Называть предприятие в полиции в ответ на вопрос Newsvo отказались.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административных нарушениях по ч.1 и ч.2 ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации). Работодатель в ближайшее время должен оформить все документы должным образом.

Отметим, что в апреле 2017 года в Васильевском во время рейда полицейские задержали 11 иностранцев, которые также находились на территории России незаконно. Они занимались переработкой мясной продукции на одном из предприятий, которое полицейские тогда также не назвали. Известно, что в Вологодском районе есть Васильевский мясоперерабатывающий комбинат.

Тэги: мигранты

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