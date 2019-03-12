В Череповце настройщик цифрового телевидения обокрал 80-летнюю пенсионерку

12.03.2019 [Происшествия]

В Череповце молодые люди пришли настроить цифровое телевидение 80-летней женщине, и один из них обокрал ее. Полицейским череповчанка рассказала, что у нее из квартиры пропали 5000 рублей.

Оказалось, что накануне к пенсионерке приходили двое молодых людей, которые настраивали цифровое телевидение. После того как они ушли, женщина заметила пропажу денег.

Полицейские установили, что деньги взял один из настройщиков ТВ - ранее судимый 23-летний мужчина. Когда его задержали, он признался в краже и рассказал, что заметил, откуда череповчанка доставала купюры для оплаты услуги. Когда она отвлеклась, он украл все деньги.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 «Кража».

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, похищенные деньги были изъяты и возвращены потерпевшей.

Тэги: кража

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