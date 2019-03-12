Вологжанку, которая шесть лет не платила алименты на дочь, признали пропавшей

Жительница Вологды накопила долг по алиментам в 340 тысяч рублей и скрылась от судебных приставов. Ее признали безвестно отсутствующей, а ребенку 2003 г.р. назначили пенсию по потере кормильца.

Алиментщица не только уклонялась от уплаты алиментов, но и скрывалась от приставов. Сотрудники ведомства объявили женщину в розыск.

- По данным взыскателя – отца ребенка, последний раз он видел бывшую жену в конце 2013 г. во время передачи ему дочери. С того времени женщина на связь не выходила, алименты не платила, жизнью ребенка не интересовалась, - сообщает региональное управление службы судебных приставов.

Приставы направили запросы в различные организации и регистрирующие органы. Выяснилось, что источники дохода и имущество у гражданки отсутствуют, в местах лишения свободы неплательщица не числится.

- На зарегистрированные в телефонных компаниях номера дама не отвечает, по известным адресам не проживает и не появляется, - отмечают приставы.

Судебный пристав объяснил отцу ребенка, что должницу можно признать безвестно отсутствующей, поскольку более года нет сведений о месте ее пребывания.

В суде все доказательства были исследованы и приобщены к материалам дела, в результате чего вынесено решение о признании должницы безвестно отсутствующей. Теперь ребенку будет назначена пенсия по потере кормильца.