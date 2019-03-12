Центр писателя Василия Белова в Вологде приглашает на встречи с творческими людьми города

Новый культурно-просветительский проект «Встречи по четвергам» стартует 14 марта в центре писателя Василия Белова в Вологде. Раз в месяц по четвергам в 18 часов творческие, талантливые люди города будут рассказывать о себе, своих идеях, взглядах, рекомендовать интересную литературу.

- Героями «Встреч» станут известные поэты, писатели, журналисты, представители науки, культуры и искусства. Каждый участник ответит на несколько вопросов, и предстанет перед участниками встречи с новой, возможно неожиданной стороны. Библиотекари планируют говорить о творческих экспериментах, новых начинаниях, интересных находках, - сообщает Централизованная библиотечная система Вологды.

Первая встреча состоится 14 марта. Гостем библиотеки станет вологодский писатель, член Союза писателей России Дмитрий Ермаков. Он расскажет о своих новых романах «Тайный остров» и «Восхождение», посвященных событиям в русской истории XX века – гонениям на церковь во времена советской власти, Великой Отечественной войне, послевоенному восстановлению страны.

- Будет звучать на вечере и лирическая составляющая – с недавнего времени Дмитрий Ермаков экспериментирует с жанром хайку, и в форме японских стихотворений выражает наблюдения о русской душе и российском бытии. Читатели услышат самые интересные хайку автора. Музыкальным подарком для гостей Центра станет выступление вологодского барда Владимира Сергеева, - говорится в сообщении.

Встреча пройдет в здании на Щенинина, 5, вход свободный.