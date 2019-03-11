14 марта в Фонде поддержки гражданских инициатив в Вологде откроется выставка декоративного искусства пэчворк.

На ней будут представлены эксклюзивные панно, изделия из частных коллекций.

- Атмосферный фон выставки создадут картины из серии «Русский север», члена Союза педагогов-художников из Санкт-Петербурга Яны Тарасовой. Суровый климат и безграничные просторы, светоносные дали и прозрачная чистота природы, таинственные каменные знаки и неведомые лабиринты, а главное, ощущение подлинной свободы – все это не оставит вас равнодушным, - считают организаторы.

Это мастерство превратилось в направление народного искусства под названием пэчворк. Используя разные схемы и шаблоны лоскутного шитья, мастерицы из разноцветных кусочков разной величины изготавливают самые необычные предметы.

Организаторы выставки - Фонд «Земля Вологодская», НКО «Фонд поддержки гражданских инициатив» и ВРПОД «Деревня - душа Отечества».

Выставка будет работать по адресу Советский пр. 35А с 10:00 до 16:00. Выходные: суббота, воскресенье. Вход свободный.