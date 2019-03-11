В Белозерском районе суд лишил прав мужчину, который ездил на мотоцикле с номерами от «Волги»

В Белозерском районе суд на полгода лишил водительских прав 41-летнего мужчину, который ездил на мотоцикле, к которому были прикреплены номера от старой «Волги».

Водителя остановили 14 февраля в поселке Нижняя Мондома: он управлял мотоциклом «ИЖ» с подложным государственным регистрационным номером, зная об этом.

- Сотрудникам полиции при составлении протокола об административном правонарушении мужчина пояснил, что купил мотоцикл с указанным номером. При этом прежний владелец транспортного средства предупреждал его, что гос. номер не от мотоцикла. При проверке было установлено, что указанный гос. номер числится за автомашиной «ГАЗ-21» (прим. ред – «Волга»), - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Было возбуждено административное дело по статье об управлении транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками (ч. 4 ст.12.2 КоАП РФ), которое передали в суд. На заседание нарушитель не явился, хотя был о нем уведомлен.Мужчине было назначено наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок 6 месяцев.