В Вологодском драмтеатре 24 марта покажут гастрольный спектакль московского театра "Модерн"

11.03.2019 [Культура]
В Вологодском драмтеатре 24 марта покажут гастрольный спектакль московского театра "Модерн"

24 марта в Вологодском драматическом театре покажут гастрольный спектакль "Матрешки на округлости земли" московского театра "Модерн".

- Это постановка о любви. Комедия, с маленькой оговоркой, – трагикомедия. Я  вижу очень большую разницу между комедией – это когда «поржать», и трагикомедией – это когда «улыбнуться». Это гораздо сложнее –  «улыбнуться». «Матрёшки» –  история про женщин,  матерей,  сестер, которых объединяет только одно – любовь к своему любимому – это может быть отец, сын, жених…,- рассказывает режиссёр-постановщик - Юрий Грымов.

Разные судьбы главных героинь, которых автор иронично называет «Матрёшками», тесно переплетаются в совершенно неожиданных обстоятельствах. В течение всего действия зрителей ожидают личные откровения, а Матрёшек — серьёзные испытания. Найдут ли они решение, которое будет принято всеми?

Начало спектакля в 19 часов.

Тэги: театр
Фото с сайта московского театра "Модерн"

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