В Вологодском драмтеатре 24 марта покажут гастрольный спектакль московского театра "Модерн"

24 марта в Вологодском драматическом театре покажут гастрольный спектакль "Матрешки на округлости земли" московского театра "Модерн".

- Это постановка о любви. Комедия, с маленькой оговоркой, – трагикомедия. Я вижу очень большую разницу между комедией – это когда «поржать», и трагикомедией – это когда «улыбнуться». Это гораздо сложнее – «улыбнуться». «Матрёшки» – история про женщин, матерей, сестер, которых объединяет только одно – любовь к своему любимому – это может быть отец, сын, жених…,- рассказывает режиссёр-постановщик - Юрий Грымов.