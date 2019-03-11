В Вологодском драмтеатре 24 марта покажут гастрольный спектакль московского театра "Модерн"
24 марта в Вологодском драматическом театре покажут гастрольный спектакль "Матрешки на округлости земли" московского театра "Модерн".
- Это постановка о любви. Комедия, с маленькой оговоркой, – трагикомедия. Я вижу очень большую разницу между комедией – это когда «поржать», и трагикомедией – это когда «улыбнуться». Это гораздо сложнее – «улыбнуться». «Матрёшки» – история про женщин, матерей, сестер, которых объединяет только одно – любовь к своему любимому – это может быть отец, сын, жених…,- рассказывает режиссёр-постановщик - Юрий Грымов.
Разные судьбы главных героинь, которых автор иронично называет «Матрёшками», тесно переплетаются в совершенно неожиданных обстоятельствах. В течение всего действия зрителей ожидают личные откровения, а Матрёшек — серьёзные испытания. Найдут ли они решение, которое будет принято всеми?
Начало спектакля в 19 часов.