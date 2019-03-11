В Вологде ищут двух женщин, снявших 40 тысяч рублей с чужой банковской карты

У вологжанина с банковской карты две неизвестные женщины сняли около 40 тысяч рублей.

Полицейским мужчина рассказал, что он потерял карту, но когда заметил пропажу узнал, с нее успели снять около 40 тысяч рублей. Полиция ищет двух женщин, попавших под подозрение:

- Первой на вид 45-50 лет, была одета в темную шубу, на голове клетчатый платок; второй на вид 35-40 лет, была одета в темную шубу с меховым воротником, на голове платок зеленого цвета,- сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Просьба всех, кто располагает какой-либо информацией сообщить по телефонам: 8-951-743-86-29, 8-953-518-27-64, 02.

Чтобы жителям было легче сориентироваться, мы попросили полицию назвать, где именно были сняты деньги с карты и даже в каком районе города, однако Newsvo этих деталей не сообщили.