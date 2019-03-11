Череповчанин Александр Курзин стал победителем Кубка России по фехтованию среди спортсменов с поражением ОДА

11.03.2019 [Спорт]
Череповчанин Александр Курзин стал победителем Кубка России по фехтованию среди спортсменов с поражением ОДА

Александр Курзин завоевал золото и серебро Открытого Кубка России по фехтованию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ОДА). Соревнования проходили с 3 по 8 марта в Уфе, сообщает областной Центр спортивной подготовки.

В личных соревнованиях на шпаге Александр, представлявший Вологодскую область, завоевал серебро, обыграв в полуфинале московского спортсмена Олега  Сухотеплого со счетом 15-8 и уступив в финале спортсмену из Омска Александру Кузюкову со счетом 8-15.

Зато в личных соревнованиях на сабле Александр уверенно победил во всех боях предварительного тура и в боях на выбывание, став обладателем кубка России.

Тэги: фехтование на колясках
Фото: спорт-центр35.рф

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