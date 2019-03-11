В Грязовце муж погибшей в аварии женщины-водителя не смог через суд доказать ее невиновность

В Грязовце муж погибшей в ДТП женщины-водителя не смог через суд доказать отсутствие ее вины в аварии и гибели двух пассажиров. Оснований для реабилитации погибшей не найдено.

Как ранее сообщал Newsvo, трагедия произошла 20 февраля 2016 года на дороге Вологда-Ростилово. По версии следствия, 41-летняя женщина, управляя автомобилем «Дэу-Нексия», двигалась в направлении Грязовца.

- При движении в деревне Слобода Грязовецкого района водитель в нарушение правил дорожного движения не выбрала скорость движения в соответствии с дорожными условиями и видимостью в направлении движения и превысила установленную скорость движения. В результате чего она не справилась с управлением и допустила занос автомобиля и выезд на встречную полосу проезжей части, где произошло столкновение с автомашиной «ГАЗ», - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

В результате ДТП два пассажира «Дэу Нексии» от полученных травм скончались на месте происшествия. Женщина-водитель также пострадала в аварии и умерла в тот же день. Она была признана виновницей ДТП, однако ее муж с этим не согласился. Мужчина считает, что авария произошла в виду большой колейности на автодороге, и поэтому подал в суд.

В соответствии с ч. 4 ст. 24 УПК РФ смерть подозреваемого или обвиняемого не является основанием для прекращения производства по уголовному делу в тех случаях, когда оно необходимо для реабилитации умершего.

- Исследовав доказательства по делу, показания потерпевших, свидетелей, материалы уголовного дела, заключение эксперта-автотехника ФБУ «Вологодская лаборатория судебной экспертизы», согласно которому при соблюдении требований ПДД водитель располагала технической возможностью предотвратить столкновение со встречным автомобилем, суд пришел к выводу, что причастность к совершению инкриминируемого ей деяния нашла подтверждение в судебном заседании. Суд установил, что нарушение водителем требований п. п. 10.2., 10.1. и 1.5. ПДД находится в прямой причинной связи с ДТП и наступившими последствиями — причинением смерти двух пассажирок, - сообщает пресс-служба.

Таким образом, оснований для реабилитации женщины суд не усмотрел, производство по делу прекратил в связи с ее смертью.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.