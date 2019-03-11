В деревне Аристово Великоустюгского района открыли модульный ФАП

Новый модульный ФАП открыли в деревне Аристово Великоустюгского района. Ранее медицинское учреждение располагалось в деревянном здании постройки начала XX века, которое пришло в аварийное состояние.

Стоимость нового фельдшерско-акушерского пункта – 2,44 млн рублей. На сумму 479 тысяч рублей приобретена новая мебель и медицинское оборудование, сообщает пресс-служба областного правительства.

В ФАПе созданы условия для получения жителями медицинской помощи, а также современные условия труда для персонала: есть кабинет фельдшера, процедурный, кабинет для хранения медикаментов, холл для пациентов, санитарно-бытовые помещения. Соблюдены правила доступной среды, установлены пандусы для передвижения инвалидов-колясочников. В фельдшерско-акушерском пункте, который станет опорным, население сможет приобрести медикаменты и товары медицинского назначения.

Напомним, первый такой ФАП открыли в феврале в деревне Брилино Устюженского района. В этом году еще четыре модульных ФАПа обещают построить в Белозерском, Верховажском, Сокольском и Бабушкинском районах.