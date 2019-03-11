Вологодская область вошла в ТОП-3 рейтинга "мусорной" напряженности в субъектах РФ

Вологодская область заняла третье место в рейтинге субъектов РФ, который отражает уровень социальной напряженности после повышения тарифов на вывоз мусора и начала реализации "мусорной" реформы. Пока этот показатель опубликован для 33 регионов России, рейтинг составляют эксперты РАНХиГС и группы Wasteconsulting (см. рейтинг в галерее).

- В красной зоне те регионы, где риск возникновения «мусорной» напряженности критический. В желтой зоне те регионы, где риск возникновения «мусорных» протестов высокий. В зеленой зоне — вероятность низкая, — поясняют авторы исследования.

Напомним, в нашей области установили один из самых высоких тарифов на вывоз ТКО. Выше Вологодской области (68 баллов) в рейтинге напряженности пока находятся только Санкт-Петербург (73 балла) и Свердловская область (70 баллов).

- Исследовано 33 региона. Данные по состоянию на 1 марта 2019 года. Высокая вероятность возникновения "мусорной" напряженности в Санкт-Петербурге. Один из ключевых факторов - выборы. Самая низкая вероятность в Забайкальском крае, - пишет один из авторов исследования, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.

У Забайкальского края в рейтинге 34 балла, то есть социальная напряженность там в два раза ниже, чем в Вологодской области. Составление рейтинга будет продолжено.

Ранее аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza подсчитали, что тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов в разных регионах различаются в 26,6 раза (минимальный и максимальный).