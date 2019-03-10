Волейболистки череповецкой «Северянки» вышли в полуфинал Высшей лиги А

10.03.2019 [Спорт]
Волейболистки череповецкой «Северянки» вышли в полуфинал Высшей лиги А

Во втором матче четвертьфинальной серии до двух побед череповецкая «Северянка» на выезде встрелачалась с «Тюмень-ТюмГУ». Игра прошла в Тюмени в рамках плей-офф Высшей лиги А.

Первый сет остался за хозяйками площадки 25:20, три следующих партии завершились в пользу клуба из Череповца - 21:25, 23:25 и 20:25. Общий счет игры - 1:3 в пользу «Северянки».

Напомним, что первый матч, прошедший неделю назад в Череповце, также завершился в четырех сетах в пользу «Северянки». Соперник череповецкой команды по полуфинальной серии до трех побед станет известен позднее, исходя из результатов в других парах. Два первых матча «Северянка» проведет дома 23-24 марта.

Тэги: волейбол
Фото: vk.com/vctyumen

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