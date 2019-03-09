Народный артист СССР Владимир Этуш умер на 97-м году жизни

09.03.2019 [Общество]

Народный артист СССР Владимир Этуш умер в субботу на 97-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Театра им. Вахтангова Кирилла Крока.

Артист скончался в 12:30 в больнице, куда его отвезли в пятницу. По словам Кирилла Крока, государство и театр возьмут на себя расходы на погребение. В окружении артиста отметили, что Этуш играл на сцене "до последнего момента" и после смерти Владимира Зельдина он сказал, "что остался самым старшим".

В 1945 году Владимир Этуш был принят в труппу Театра им. Вахтангова, где вскоре стал одним из ведущих актёров. Любовь зрителей ему принесли работы в комедиях Леонида Гайдая - Саахов (Кавказская пленница), инженер Брунс (Двенадцать стульев), Шпак (Иван Васильевич меняет профессию).

Этуш снялся в фильмах «Председатель», «Старая, старая сказка», «Миссия в Кабуле», «Тень», «Дела давно минувших дней…», «Цирк зажигает огни», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», «31 июня», «По улицам комод водили…», «Не будите спящую собаку», «Мечты идиота», «Классик», «Поворот ключа», «1-й Скорый», «Парк советского периода», «Три мушкетера» и др.

Тэги: артисты, кино
На фото кадры из фильмов.

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