В Вологодском районе столкнулись автобус и КамАЗ: четыре человека получили травмы

В Вологодском районе водитель КамАЗа выехал на встречку и врезался в автобус с пассажирами: пострадали четыре человека. ДТП произошло сегодня около 14:50 на 7 км автодороги Семенково-Заря.

По предварительной версии, 35-летний мужчина за рулем КамАЗа не справился с управлением, допустил занос транспортного средства и выехал на полосу встречного движения, где врезался в маршрутный автобус ПАЗ. В это время в салоне ПАЗа находились около 15 человек.

- В результате ДТП пострадали 4 человека: два пассажира ПАЗа - 32-летняя женщина и 30-летний мужчина, водитель автобуса, водитель КАМАЗа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте происшествия работают наряды ГИБДД. В настоящее время движение восстановлено,- сообщает пресс-служба областного УМВД.

Для доставки пассажиров предприятие-перевозчик предоставило запасной автобус (пассажиры доставлены до места назначения).