Драгоценности Антонины Ивойловой купила сельскохозяйственная фирма из Череповецкого района

Накануне был подписан договор купли-продажи торгового оборудования фирм, принадлежавших обанкротившейся предпринимательнице Антонине Ивойловой. Она известна в Вологде как владелица ряда торговых точек и производств - ресторана «Мишкольц», сети магазинов «Три желания», супермаркета «Простор», цехов по переработке мяса и консервации овощей и сети киосков «Роспечать». Напомним, Ивойлова был признана банкротом 3 октября 2016 года.

В качестве организатора торгов выступало небезызвестное читателям Newsvo ООО «Троя». Покупателем 489 единиц различного торгового оборудования, компьютеров, мебели и других материально-технических ценностей стал ИП Евгений Данилов из Барнаула, заплативший за все вышеперечисленное 7 211 278 рублей, что примерно в 2,5 раза меньше рыночнйо стоимости. В отчете об оценке имущества от 4 апреля 2018 года было указано, что рыночная стоимость этого лота составляет 18 210 300 рублей.

Ранее были проданы 80% доли в уставном капитале ООО «Луч» Антонины Ивойловой – их купила Галина Константиновна Гаврилова из города Михайловск Ставропольского края.

А 24 октября 2017 года нашелся покупатель для драгоценностей Антонины Ивойловой. За 2,029 млн рублей их приобрела… сельскохозяйственная фирма - ООО «Зернопродукт» из деревни Кротово Череповецкого района, которой руководит Дмитрий Калаев. Это ООО занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Зачем ему украшения на 2 млн рублей, можно только догадываться.

Самыми дорогими лотами в списке драгоценностей Ивойловой стали:

- Серьги в виде пантеры Cartier, 1 пара, общий вес 11,00 гр., изготовлены из золота 750 пробы желтого цвета, со вставками из 326 бриллиантов, весом 1,54 кар., 4 изумрудов, 2 ониксов; Кольцо в виде пантеры Cartier, общий вес 25,58 гр., изготовлено из золота 750 пробы желтого цвета, со вставками из 150 бриллиантов весом 1,82 кар., 2 изумрудов - 624 000 рублей. - Серьги в виде птицы Cartier, 1 пара, общий вес 17,78 гр., изготовлены из золота 750 пробы белого цвета, со вставками из 219 бриллиантов, весом 1,621 кар., 4 изумрудов, 2 сапфиров. – 727 000 рублей. - Кольцо в виде сердца, общий вес 6,16 гр., изготовлено из золота 585 пробы белого цвета со вставкой одного сапфира в форме сердца, весом 6,04 кар. и 71 бриллиантов, общим весом 0,51 кар. – 554 000 рублей.

Остальные украшения из золота со вставками из бриллиантов и других драгоценных камней были проданы по цене несколько десятков тысяч рублей каждое.