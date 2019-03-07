На Череповецком металлургическом комбинате оборудуют смотровую площадку для туристов

07.03.2019 [Общество]

В 2019 году на Череповецком металлургическом комбинате оборудуют смотровую площадку для туристов. По словам представителей «Северстали», ее проект уже разработан, и после праздников рабочие приступят к ее монтажу. Новый объект будет способствовать развитию промышленного туризма в Череповце, считают в мэрии.

- Мы нашли безопасный способ. Уже спроектировали и после праздников начнем монтаж смотровой площадки в ЛПЦ-2, это главный стан комбината, самое красивое зрелище – когда идет раскаленный сгляб, который потом за две минуты превращается в рулон. Будет отдельный вход с улицы, она будет полностью закрыта. Можно будет подъехать на автобусе, подняться и, не переодеваясь, посмотреть на эту красоту и спуститься. Планируем, что к Дню металлурга эту площадку мы уже сформируем, - рассказал на встрече с мэром и главой Череповца генеральный директор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Вадим Германов.

Площадка сможет одновременно принять 40-50 человек, на то, как металл превращается из сляба (ред. - толстой стальной заготовки) в рулон, туристы смогут смотреть по 10-15 минут.

Тэги: Туризм, металлургия, Череповецкий металлургический комбинат

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