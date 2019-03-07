«Педагогом года» в Вологде стала учитель физкультуры школы №13 Татьяна Завадская

07.03.2019 [Общество]
«Педагогом года» в Вологде стала учитель физкультуры школы №13 Татьяна Завадская

Фото: вологда.рф

В Вологде накануне подвели итоги конкурса «Педагог года». В этом году в нем приняли участие более 60 педагогов из 55 школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.  В течение недели конкурсанты состязались в профмастерстве, а также обменивались опытом, сообщает пресс-служба городской администрации.

По итогам соревнования были определены победители в трех номинациях. Звание «Педагог дополнительного образования» заслужил педагог Дворца творчества детей и молодежи Дмитрий Корзин. Диплом первой степени в номинации «Воспитатель года» получила воспитатель детского сада № 83 «Вишенка» Людмила Зайчикова. Абсолютным победителем конкурса профмастерства стала учитель физкультуры школы № 13 Татьяна Завадская. За победу педагогу вручили сертификат на сумму 20 тысяч рублей и главный приз - статуэтку совы.  Для преподавателя с 20-летним стажем работы это первый опыт участия в конкурсе.

«Пока нет слов. Неожиданно, приятно, волнительно. Пока слов больше нет, у нас очень дружная команда попалась, и мы, наверное, больше помогали друг другу, чем соперничали между собой. И это очень важно, не только внутри нашей номинации, но и с другими номинациями. Друг друга поддерживали», - отмечает Татьяна Завадская.

Напомним, что в Вологде на сегодняшний день трудится порядка 4,5 тыс. педагогов.

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