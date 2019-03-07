Череповецкие школьники заняли второе место на Всероссийском футбольном турнире

07.03.2019 [Спорт]

В Ярославле завершился футбольный турнир среди юношей 2006 г.р. «Shinnik Cap 2019». В соревнованиях приняли участие команды из Череповца, Котласа, Серпухова, Ярославля, Иваново и Королёва. Турнир проходил по круговой системе, где каждая команда играла с каждой, а победитель определялся по большему количеству очков.

Перед последним днем турнира служилась ситуация, когда две команды -ярославский «Шинник» и команда череповецкого "Центра развития футбола" - ещё не разу не проиграли свои матчи, и в очной встрече им предстояло выявить победителя турнира. Все в этой встречи решил один гол, который влетел в ворота череповецкой команды 1:0, в итоге у «Шинника» - золото, ЦРФ стал серебряным призером, а третье место занял «Локомотив» из Котласа.

 

 

Тэги: Футбол

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