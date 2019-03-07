В Череповце мошенники похитили со счетов пенсионерки 2 млн рублей

07.03.2019 [Происшествия]

В Череповце мошенники украли со счетов 63-летней череповчанки 2 млн рублей. Женщине звонили с разных номеров и предлагали получить деньги, но в итоге обокрали ее саму.

- Как выяснили полицейские, в течение последнего месяца заявительнице с различных абонентских номеров звонили неизвестные. Предлагая женщине получить финансовые блага, злоумышленники убедили пенсионерку воспользоваться для проведения операций системами моментальных платежей. Выполнив инструкции, череповчанка лишилась двух миллионов рублей, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

По факту дистанционного хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ведется расследование.

Кроме того, с 1 по 5 марта в череповецкую полицию поступило 14 обращений от жителей, у которых деньги с банковских карт сняли мошенники, представляющиеся сотрудниками банка.

- Во всех случаях потерпевшие отмечали, что на их телефон поступал звонок от человека, который представлялся сотрудником банка. Во время беседы неизвестный сообщает, что по банковской карте клиента обнаружены подозрительные операции или некто из другого региона страны пытается списать деньги. Чтобы отменить операцию, требуется прямо сейчас назвать полные данные карты. При этом звонящий убеждает клиента, что ему следует оставаться на линии, а также отправить сообщение с кодом, присланным в смс- уведомлении. К коду может быть приложена еще одна комбинация цифр, продиктованная якобы сотрудником банка. После отправленного сообщения деньги с карты списываются, а звонок отключается, - сообщает УМВД по Черепову.

Общую сумму списанных с карт средств в УМВД почему-то назвать не смогли, сказав лишь, что она значительная.

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Полицейские напоминают:

- не выполняйте никаких операций с банковскими картами и счетами по полученным от неизвестных лиц инструкциям по телефону;

- помните, что для перечисления денежных средств на вашу карту достаточно знать только ее номер, не сообщайте никому никакой дополнительной информации о карте и счете (реквизиты, пароли, коды доступа);

- не сообщайте посторонним лицам данные о своих банковских картах, в частности, персональные идентификационные номера;

- при получении СМС-сообщений с запросом Ваших персональных данных, сначала уточните информацию, свяжитесь с банком, позвоните по телефону «горячей линии»,предоставляйте данные только в официальный источник.

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Тэги: деньги, мошенники, обман пенсионеров

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