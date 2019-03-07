В Вологодской областной библиотеке открылась выставка, посвященная женщинам

В галерее «Афанасьевский променад» Областной научной библиотеки им. Бабушкина открылась выставка работ участниц клуба дамского рукоделия ВОУНБ «Женщина – музыка, женщина – свет».

Экспозиция посвящена женщинам.

- В галерее «Афанасьевский променад» весь март вас будут встречать всадницы, балерины, манекенщицы, светские львицы, дамы в шляпках, музы. Посетители увидят художественные воплощения разных ипостасей женщины: тургеневская девушка, роковая красотка, няня, незнакомка, кружевница, скрипачка и другие, - рассказали в билиотеке.

В трёх залах представлено около пятидесяти работ, выполненных в разной технике: вышивки крестом, лентами и бисером.

Также посетители увидят репродукции картин известных художников - Брюллова, Боровиковского, Тропинина, Мухи, работы фирмы Ланарте и интересные миниатюры, посвященные женщинам.

Экспозицию дополнит книжно-иллюстративная выставка из фондов отдела литературы по искусству, посвященная образу женщины в живописи.

Выставка будет работать до 31 марта по адресу: ул. М. Ульяновой, д. 7, 2 этаж, арт-галерея «Афанасьевский променад». Вход свободный.