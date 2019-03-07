На сайте РЖД заработал онлайн-поиск забытых в поездах вещей

На официальном сайте РЖД заработал сервис поиска забытых вещей в пассажирских поездах дальнего следования.

Чтобы вернуть забытые в поездах вещи, необходимо заполнить электронную заявку. В анкете нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту. Также потребуется составить подробное описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.

После обработки заявки пассажиру предложат идентифицировать свои вещи по фотографиям.

Заявку можно заполнять в течение 30 дней с начала поездки.