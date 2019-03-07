Жителя Бабаевского района оштрафовали за песню песню «Я рисую белым мелом» в соцести

Суд оштрафовал на тысячу рублей жителя Бабаевского района. Он разместил на своей странице «ВКонтакте» песни и видео, которые, по мнению суда, являются экстремистскими.

При этом песни и видео мужчина разместил в соцсети еще в 2012 году, но судили его только сейчас.

«Мужчиной была размещена аудиозапись под названием «25/17 – Будь белым», которая согласно Федеральному списку экстремистских материалов, признана экстремистским материалом на основании решения Эжвинского районного суда г. Сыктывкара от 30.10.2012; аудиозапись «14-88 – Я рисую белым мелом», которая согласно указанному списку признана экстремистским материалом на основании решения Беловского городского суда Кемеровской области; видеоматериал «Русский бунт. Восстание фанатов. 11.12.2010», признанный согласно указанному списку экстремистским материалом на основании решения Курганского городского суда от 29.08.2012», - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Молодой человек вину в совершении административного правонарушения признал.

Бабаевским районным судом Вологодской области ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Отметим. что солист группы «25/17» Андрей Познухов свою песню «Будь белым» экстремисткой не считает: