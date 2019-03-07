Пять человек пострадали в столкновении двух иномарок на улице Конева в Вологде

07.03.2019 [Происшествия]
Пять человек пострадали в столкновении двух иномарок на улице Конева в Вологде

«Датсун» и «Грейт Волл» столкнулись накануне вечером на улице Конева в Вологде. ДТП произошло около 17.35 возле дома №4.

По данным областного УМВД, 65-летний водитель «Датсуна» выехал на встречную полосу и врезался в «Грейт Волл», под управлением 64-летнего вологжанина. В результате ДТП водитель автомобиля «Датсун» в тяжелом состоянии доставлен в реанимационное отделение.

Травмы также получили два пассажира иномарки: 42-летняя  женщина и 8-летняя девочка, обе были госпитализированы. Ребенка доставили в реанимацию. Водитель автомобиля «Грейт Волл» с травмами лечится амбулаторно, его 56-летняя пассажирка с травмами была доставлена в больницу.

Тэги: ДТП
Фото пресс-службы областного УМВД

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