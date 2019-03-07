При ВоГУ хотят восстановить церковь: большинство студентов против

Галкинская, 1. Фото: vologda.4geo.ru

Неоднозначную инициативу выдвинули в Вологодском государственном университете - там хотят открыть Домовую церковь Святого Духа. До революции 1917 года она функционировала в одном из помещений здания на Галкинской,1. Большинство участников анонимного опроса голосуют против, поскольку согласно законодательным нормам церковь в России отделена от государства.

Сайт вуза сообщает, что с такой инициативой вышла в ректорат группа активистов во главе с доцентом кафедры управляющих и вычислительных систем, кандидатом технических наук Юрием Хрусталевым.

- Церковь Святого Духа при Вологодской губернской гимназии (сегодня – это аудитория 315 на Галкинской, 1) была освящена 28 ноября 1837 года. По воспоминаниям очевидцев, у храма всегда было значительное число прихожан, а особого упоминания он удостоился в 1858 году во время визита в Вологду императора Александра II. В 1916 году в церкви произошел пожар, но вскоре храм был восстановлен и просуществовал до закрытия гимназии, - сообщается на сайте вуза.

В ВоГУ отмечают, что если инициатива найдет поддержку среди студентов и преподавателей вуза, будет создан масштабный комплексный проект восстановления домовой церкви. В создание проекта хотят вовлечь студентов чуть ли не всех факультетов:.

- Студентам Инженерно-строительного института будет интересна профильная составляющая, архитекторы смогут подумать над интерьером храма и его шатровым куполом, а реставраторы – над иконостасом и выполнением каких-то живописных фрагментов. Студенты Института истории и филологии, в рамках проекта, могут заняться подбором материалов и архивных документов, представители ИМЭиТ – созданием и постоянным обновлением информационного сайта, рассказывающего о состоянии и результатах проведенной работы, юристы разберутся в вопросах современной проблематики и правовых основ соотношения науки и религии, а экономисты просчитают экономическую составляющую начального этапа восстановления церкви, - уверен Юрий Хрусталев.

В ректорате говорят, что окончательное решение вопроса о восстановлении храмовой церкви оставят за студентами и преподавателями ВоГУ.

Голосование проводится на официальной странице вуза в соцсети. Пока лидирует вариант «Нет, храм не нужен. ВоГУ – государственный вуз, а церковь у нас отделена от государства». На 10:00 7 марта него отдали голос 60% из 637 голосовавших (см. скриншот голосования в галерее). Опрос сделан анонимным, поэтому кто голосовал, не понятно.

Отметим, что комментировать посты в группе ВоГУ нельзя - эта возможность теперь закрыта. Для сравнения, в группе СПбГУ комментарии открытые.

Напомним, что согласно ст.1.2.4 Закона об образовании, в Российской Федерации "светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях". В ст. 14 Конституции РФ, Российская Федерация - светское государство, никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, а религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.