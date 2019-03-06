К 2024 году в Череповце обещают на 20% снизить объемы загрязняющих воздух выбросов

06.03.2019 [Общество]

Череповец стал участником федеральной программы «Чистый воздух», сообщает пресс-служба губернатора.

В проект попали восемь городов, где ситуация требует кардинального улучшения качества воздуха, плюс еще три города с «повышенным» индексом загрязнения (Липецк, Медногорск и Череповец) и один имеющий «низкий» уровень загрязнения атмосферы (Омск)– всего 12 городов.

Сообщается, что в ходе реализации программы должны быть достигнуты два показателя: снижение статусов «высокий» и «очень высокий» уровень загрязнения до «повышенного», а также снижение совокупного объема выбросов к 2024 году на 20%.

Сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха в Череповце  должны будут подтверждаться инструментальными замерами.

- Федеральным проектом предусматривается модернизация сети  Росгидромета. Речь идет о поэтапной модернизации 59 действующих стационарных постов наблюдения, введении в эксплуатацию 8-ми новых автоматических станций, 7-ми передвижных лабораторий мониторинга воздуха, а также техническом  дооснащении - 12-ти стационарных химических лабораторий, что позволит значительно расширить диапазон и оперативность предоставляемых данных для оценки загрязнения атмосферного воздуха, - доложил первый заместитель губернатора Вологодской области Антон Кольцов.

Верификация результатов сводных расчетов должна быть проведена после модернизации сети Росгидромета. Сейчас верификация планируется в сентябре 2019 года, а завершение модернизации сети - к концу 2021 года.

Тэги: загрязнение, пробы воздуха

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