10 марта в Соколе пройдет «Фотосушка»

"Фотосушка" в Соколе в 2018 году. Фото из группы vk.com/sovetskaya33.

Уличная фотовыставка откроется на площади у музыкальной школы в Соколе 10 марта, сообщает молодежный портал Вологодской области.

Все желающие смогут представить свои фотографии под открытым небом, повесив их на веревку для сушки белья с помощью прищепок. В обмен на свои фотографии можно забрать любые другие. Свою работу можно подписать, оставить на обороте координаты для связи или послание ее будущему обладателю.

Чтобы поучаствовать в уличной выставке фотографий, нужно принести свои распечатанные работы прямо на «Сушку» к 11.30 утра. Выставка откроется на площади у музыкальной школы (ул.Советская, 30) в 12 часов и будет работать до вечера.

Подробнее об акции можно узнать в группе «Сушка» в Соколе» в соцсети.