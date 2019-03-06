Череповчанин Виталий Шабанов завоевал «золото» Первенства России по пауэрлифтингу

Череповецкий спортсмен Виталий Шабанов стал победителем Первенства России по пауэрлифтингу в дисциплине классическое троеборье среди юношей и юниоров. Соревнования проходили с 27 февраля по 3 марта в Москве, в них приняло участие более 250 спортсменов, из 54 регионов России.



Вологодскую область представляли спортсмены Центра боевых искусств Череповца, под руководством тренеров Алексея Гараничева и Сергея Шабанова.



Череповчанин Виталий Шабанов стал победителем в дисциплине классическое троеборье (приседание со штангой, жим штанги лежа и тяга штанги). По сумме трех упражнений Виталий набрал 572,5 кг. Юноша установил также два рекорда Вологодской области - в жиме лежа 145 кг. и тяге становой 232,5 кг.



Теперь череповчанин в составе Сборной России отправиться на Чемпионат мира в Швецию.



