В Череповце коллекторов оштрафовали на 65 тысяч рублей из-за угроз женщине, у которой не было долгов

В Череповце коллекторскую фирму оштрафовали на 65 тысяч рублей за то, что они угрожали знакомой должницы, которая не имела никакого отношения к выплате кредита.

С заявлением в отдел судебных приставов обратилась череповчанка. Женщина рассказала, что сотрудники организации, занимающейся возвратом просроченной задолженности, оскорбляют ее, угрожают порчей ее имущества.

- При этом, обратившаяся гражданка сообщила судебным приставам, что кредитных обязательств не имеет, поручителем по отношению к каким-либо кредиторам (заемщикам) не является, а должница - просто ее знакомая. Кроме того, взаимодействие с череповчанкой посредством телефонных переговоров сотрудники агентства осуществляли более 1 раза в сутки, более 2 раз в неделю, что является нарушением федерального закона, - сообщает пресс-служба УФССП.

Факты нарушений закона подтвердились аудиозаписями разговоров и детализацией предоставленных услуг мобильной связи.

Рассмотрев составленный работниками службы судебных приставов протокол по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», суд принял решение о назначении юридическому лицу административного штрафа в размере 65 тысяч рублей.