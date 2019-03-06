Вологодский драмтеатр приглашает зрителей на премьеру спектакля «Месье Амилькар, или Человек, который платит»

8, 9 и 30 марта в Вологодском драмтеатре состоится премьерный показ интеллектуальной комедии с французским колоритом «Месье Амилькар, или Человек, который платит» режиссера Алексея Ожогина.

В основу спектакля легла одноименная пьеса французского драматурга Ива Жамиака.

- Играйте! Я вам плачу! – так сформулировал свой стиль существования в мире Александр Амилькар. Он решает купить ту жизнь, которую сам себе придумывает. Он уверен, что способен создать собственный рай на земле, достаточно заплатить. Можно купить идеальную семью, любящую жену, послушную дочь, верного друга. Главное, чтобы это были не реальные люди с их чувствами и эмоциями, а те, кто будет разыгрывать его жизнь по условиям его контракта. Но будет ли возможно для всех долго подчиняться пунктам договора о найме в ненастоящую жизнь? – так описан сюжет спектакля на сайте Липецкого театра драмы имени Толстого.