Вологодский драмтеатр приглашает зрителей на премьеру спектакля «Месье Амилькар, или Человек, который платит»

06.03.2019 [Культура]

8, 9 и 30 марта в Вологодском драмтеатре состоится премьерный показ интеллектуальной комедии с французским колоритом «Месье Амилькар, или Человек, который платит» режиссера Алексея Ожогина.

В основу спектакля легла одноименная пьеса французского драматурга Ива Жамиака.

- Играйте! Я вам плачу! – так сформулировал свой стиль существования в мире Александр Амилькар. Он решает купить ту жизнь, которую сам себе придумывает. Он уверен, что способен создать собственный рай на земле, достаточно заплатить. Можно купить идеальную семью, любящую жену, послушную дочь, верного друга. Главное, чтобы это были не реальные люди с их чувствами и эмоциями, а те, кто будет разыгрывать его жизнь по условиям его контракта. Но будет ли возможно для всех долго подчиняться пунктам договора о найме в ненастоящую жизнь? – так описан сюжет спектакля на сайте Липецкого театра драмы имени Толстого.

Художник-постановщик спектакля – Нина Гордиенко (г.Санкт-Петербург), балетмейстер – Ник Шония (г.Москва).

Начало спектакля в 18 часов. 16+

 

Тэги: Драмтеатр

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде в микрорайоне Лукьяново нашли тело 32-летней женщины со следами побоев
Антону Мусихину запретили находиться в зданиях администрации Вологды и правительства области
АПК «Вологодчина», занимавшаяся льноводством, доведена до банкротства
Вас не спрашивали: как проект набережной в Вологде обсудили с жителями без их участия
"Это воровство из наших карманов": в Череповце прошел митинг против «мусорной реформы»
В Череповце «ГАЗель» сбила попавшую в ДТП женщину
Обанкротившееся АО «СКДМ» в Вологде задолжало работникам 3,75 млн рублей
Само не тает: жителям Вологды приходится расчищать дворы от снега трактором за свой счет
Антон Мусихин уволился из администрации Вологды
В Вологде объявили вознаграждение в 100 тысяч рублей за информацию о пропавшем Данииле Репине
06.03.2019 [Общество]

В Вологде затоптали на сугробе слово "Навальный", а снег так и не убрали

902
2
06.03.2019 [Общество]

Временная крыша над памятником архитектуры на улице Октябрьской, 11 в Вологде рухнула под тяжестью снега

1177
1
05.03.2019 [Общество]

Антон Мусихин уволился из администрации Вологды

3236
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде открылся Региональный центр развития аквакультуры
К 2024 году в Череповце обещают на 20% снизить объемы загрязняющих воздух выбросов
Два человека погибли на пожаре в поселке Туровец Междуреченского района
10 марта в Соколе пройдет «Фотосушка»
В Вологде затоптали на сугробе слово "Навальный", а снег так и не убрали
Череповчанин Виталий Шабанов завоевал «золото» Первенства России по пауэрлифтингу
В Череповце коллекторов оштрафовали на 65 тысяч рублей из-за угроз женщине, у которой не было долгов
 


04.03.2019 [Общество]

"Это воровство из наших карманов": в Череповце прошел митинг против «мусорной реформы»

4304
0
06.03.2019 [БлогоVO]

Использовать жилые помещения в качестве гостиницы будет нельзя

481
0
06.03.2019 [Обзор Прессы]

«Это случилось в нашей школе»: все о фейках в родительских чатах

485
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика