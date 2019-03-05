В Вологде объявили вознаграждение в 100 тысяч рублей за информацию о пропавшем Данииле Репине

В Вологде объявили вознаграждение за информацию о пропавшем в январе 27-летнем Данииле Репине.

- За информацию, которая поможет найти Даню, вознаграждение 100 тысяч рублей. Гарантируем конфиденциальность. Телефон родных 8 911 535 66 46, полиция – 112, 102, 02, - пишут в соцсети родственники пропавшего.

Напомним, утром 10 января этого года Даниил Репин уехал из дома №27 на улице Ярославская в сторону работы. На работе молодой человек не появился, домой не вернулся.

В ходе доследственной проверки следователям удалось проследить путь вологжанина до автозаправочной станции в Вологде и до деревни Шеломово Вологодского района, где была обнаружена автомашина пропавшего мужчины. Его ценные вещи (ноутбук и сотовый телефон) не похищены, они обнаружены в автомобиле. По словам очевидцев, вологжанин пытался вытащить машину из снега, где она застряла, съехав с дороги, но от помощи местных жителей отказался, а затем, бросив машину, ушел из деревни по дороге, ведущей к полям и реке.

- Организованные в той местности широкомасштабные поисковые мероприятия с привлечением полицейских, волонтеров и спасателей результатов не дали, из-за прошедших обильных снегопадов. Опросом местных жителей установить, что связывало мужчину с этой деревней, не удалось,- сообщается на сайте регионального СК.

По факту безвестного исчезновения 27-летнего вологжанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В среду 6 марта в районе Нового Источника, Шеломово, Кучино волонтеры вновь организуют поиски. Будут обследоваться поля, прилегающие к реке Тошня, берега, обочины дорог. Всех, кто хочет присоединиться к поисковой операции, просят ориентироваться на 9 часов утра и при необходимости уточнений звонить в это время по телефону: 8-911-535-66-46.