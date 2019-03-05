В Вологде объявили вознаграждение в 100 тысяч рублей за информацию о пропавшем Данииле Репине

05.03.2019 [Происшествия]

В Вологде объявили вознаграждение за информацию о пропавшем в январе 27-летнем Данииле Репине.

- За информацию, которая поможет найти Даню, вознаграждение 100 тысяч рублей. Гарантируем конфиденциальность. Телефон родных 8 911 535 66 46, полиция – 112, 102, 02, - пишут в соцсети родственники пропавшего.

Напомним, утром 10 января этого года Даниил Репин уехал из дома №27 на улице Ярославская в сторону работы. На работе молодой человек не появился, домой не вернулся.

В ходе доследственной проверки следователям удалось проследить путь вологжанина до автозаправочной станции в Вологде и до деревни Шеломово Вологодского района, где была обнаружена автомашина пропавшего мужчины. Его ценные вещи (ноутбук и сотовый телефон) не похищены, они обнаружены в автомобиле. По словам очевидцев, вологжанин пытался вытащить машину из снега, где она застряла, съехав с дороги, но от помощи местных жителей отказался, а затем, бросив машину, ушел из деревни по дороге, ведущей к полям и реке.

- Организованные в той местности широкомасштабные поисковые мероприятия с привлечением полицейских, волонтеров и спасателей результатов не дали, из-за прошедших обильных снегопадов. Опросом местных жителей установить, что связывало мужчину с этой деревней, не удалось,- сообщается на сайте регионального СК.

По факту безвестного исчезновения 27-летнего вологжанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В среду 6 марта в районе Нового Источника, Шеломово, Кучино волонтеры вновь организуют поиски. Будут обследоваться поля, прилегающие к реке Тошня, берега, обочины дорог. Всех, кто хочет присоединиться к поисковой операции, просят ориентироваться на 9 часов утра и при необходимости уточнений звонить в это время по телефону: 8-911-535-66-46.

Тэги: поиск людей

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде в микрорайоне Лукьяново нашли тело 32-летней женщины со следами побоев
Антону Мусихину запретили находиться в зданиях администрации Вологды и правительства области
Москва бесплатно передаст Вологде 15 троллейбусов
АПК «Вологодчина», занимавшаяся льноводством, доведена до банкротства
Автобусные маршруты №№ 3, 5 и 49 в Вологде будет обслуживать московский перевозчик
Вас не спрашивали: как проект набережной в Вологде обсудили с жителями без их участия
В Череповце «ГАЗель» сбила попавшую в ДТП женщину
Само не тает: жителям Вологды приходится расчищать дворы от снега трактором за свой счет
"Это воровство из наших карманов": в Череповце прошел митинг против «мусорной реформы»
Обанкротившееся АО «СКДМ» в Вологде задолжало работникам 3,75 млн рублей
05.03.2019 [Общество]

Антон Мусихин уволился из администрации Вологды

2100
1
04.03.2019 [Общество]

Суд обязал две фирмы выплатить 210 млн рублей за незаконно вырубленный в Череповецком районе лес

1282
0
05.03.2019 [Происшествия]

Девочка, выпавшая из окна школы в Череповецком районе, в тот день не училась

1336
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде объявили вознаграждение в 100 тысяч рублей за информацию о пропавшем Данииле Репине
Вологжанка оказалась в долгах из-за своего работодателя, который не платил налог с ее зарплаты
На вокзале в Вологде только что освободившийся из колонии рецидивист ограбил сокольчанина
В Чагодощенском районе браконьер заплатил 240 тысяч рублей за убитого лося
В Вологде будут судить 17-летнюю девушку, которая оплатила покупки с чужой банковской карты
Вологжанин, избивший двух продавцов «Магнита» из-за бутылки коньяка, отделался штрафом
Контракт на строительство нового моста через Шексну в Череповце подпишут с АО «ВАД»
 


04.03.2019 [Общество]

"Это воровство из наших карманов": в Череповце прошел митинг против «мусорной реформы»

3669
0
05.03.2019 [БлогоVO]

Прабабушка Лиза совсем не умела обниматься

260
0
05.03.2019 [Обзор Прессы]

"Вы бандиты, предатели, вам здесь жить нельзя". Воспоминания депортированных из Ингушетии.

289
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика