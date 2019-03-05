Вологжанка оказалась в долгах из-за своего работодателя, который не платил налог с ее зарплаты

05.03.2019 [Общество]

Жительнице Вологды пришлось выплатить налоговый долг, который образовался по вине ее работодателя. Восстановить справедливость помогло обращение в приемную депутата Антона Холодова.

Людмила Васильевна работала продавцом-кассиром в одном из магазинов Вологды и была официально там оформлена, что подтверждается записью в трудовой книжке. В феврале 2018 года женщина решила уволиться с работы, а почти через год ей пришло уведомление из Межрайнной ИФНС с требованием заплатить налоги. 

Как выяснилось позже, работодатель не уплачивала подоходный налог, хотя зарплата вологжанке выплачивалась с вычетом 13%. В налоговой числился долг более 8 тыс. рублей. 

Людмила Васильевна долг погасила, но она была не согласна с тем, что долг числился за ней, поэтому обратилась за помощью в общественную приемную депутата Законодательного собрания Вологодской области Антона Холодова. 

«Мы сразу обратились в налоговую, т.к. сама Людмила Васильевна даже не была уведомлена о том, что налоги не уплачиваются, - комментирует ситуацию Антон Холодов, - Даже в справках 2-НДФЛ вологжанка не сразу заметила отсутствие налоговых вычетов. В Налоговую сразу вызвали работодателя, которая призналась, что она ошибочно предоставила документы о задолженности». 

После проведенной проверки в налоговой признали, что долг числился не за Людмилой Васильевной. Сейчас ей готовы вернуть уплаченные налоги в полном объеме.

Тэги: налоги

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