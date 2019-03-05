В Чагодощенском районе браконьер заплатил 240 тысяч рублей за убитого лося

05.03.2019 [Происшествия]

240 тысяч рублей выплатил в бюджет за незаконно убитого лося 40-летний житель поселка Чагода. Напомним, в ноябре полицейские остановили его машину на трассе и обнаружили в салоне мясо.

- В присутствии понятых транспортное средство было осмотрено сотрудниками полиции. В салоне УАЗ было обнаружено мясо дикого животного, предположительно лося, бензопила, топор и нож. Водитель рассказал стражам правопорядка, что мясо он приобрел у знакомого. В дальнейшем, с целью проверки его слов, полицейские связались с «продавцом», который пояснил, что никому никакого мяса не продавал, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

 

В итоге водителя доставили в отдел полиции. Там он признался, что, не имея никаких разрешительных документов, в лесу в 26 километрах от деревни Пустынь из ружья убил лося. Тушу животного он разделал, погрузил мясо в автомобиль и поехал домой.

- Кроме того, чагодощенец признался, что ружье нашел в том же массиве, где убил лося, несколько лет назад. Сотрудники полиции изъяли ружье.В ходе проверки показаний мужчина указал место, где разделывал тушу. Осмотрев место преступления, полицейские обнаружили закопанные в снегу останки, убитого им животного, - говорится в сообщении пресс-службы.

Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.258 УК РФ «Незаконная охота». Кроме того, в отношении мужчины был составлен административный протокол по ч.1 ст.8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира» и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей.

Причиненный ущерб в размере 240 тысяч рублей мужчина возместил в досудебном порядке в полном объеме.

Тэги: браконьеры

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде в микрорайоне Лукьяново нашли тело 32-летней женщины со следами побоев
Антону Мусихину запретили находиться в зданиях администрации Вологды и правительства области
Москва бесплатно передаст Вологде 15 троллейбусов
АПК «Вологодчина», занимавшаяся льноводством, доведена до банкротства
Автобусные маршруты №№ 3, 5 и 49 в Вологде будет обслуживать московский перевозчик
Вас не спрашивали: как проект набережной в Вологде обсудили с жителями без их участия
В Череповце «ГАЗель» сбила попавшую в ДТП женщину
Само не тает: жителям Вологды приходится расчищать дворы от снега трактором за свой счет
"Это воровство из наших карманов": в Череповце прошел митинг против «мусорной реформы»
Обанкротившееся АО «СКДМ» в Вологде задолжало работникам 3,75 млн рублей
05.03.2019 [Общество]

Контракт на строительство нового моста через Шексну в Череповце подпишут с АО «ВАД»

658
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде объявили вознаграждение в 100 тысяч рублей за информацию о пропавшем Данииле Репине
Вологжанка оказалась в долгах из-за своего работодателя, который не платил налог с ее зарплаты
На вокзале в Вологде только что освободившийся из колонии рецидивист ограбил сокольчанина
В Чагодощенском районе браконьер заплатил 240 тысяч рублей за убитого лося
В Вологде будут судить 17-летнюю девушку, которая оплатила покупки с чужой банковской карты
Вологжанин, избивший двух продавцов «Магнита» из-за бутылки коньяка, отделался штрафом
Контракт на строительство нового моста через Шексну в Череповце подпишут с АО «ВАД»
 


04.03.2019 [Общество]

"Это воровство из наших карманов": в Череповце прошел митинг против «мусорной реформы»

3670
0
05.03.2019 [БлогоVO]

Прабабушка Лиза совсем не умела обниматься

262
0
05.03.2019 [Обзор Прессы]

"Вы бандиты, предатели, вам здесь жить нельзя". Воспоминания депортированных из Ингушетии.

289
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика