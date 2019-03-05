В Чагодощенском районе браконьер заплатил 240 тысяч рублей за убитого лося

240 тысяч рублей выплатил в бюджет за незаконно убитого лося 40-летний житель поселка Чагода. Напомним, в ноябре полицейские остановили его машину на трассе и обнаружили в салоне мясо.

- В присутствии понятых транспортное средство было осмотрено сотрудниками полиции. В салоне УАЗ было обнаружено мясо дикого животного, предположительно лося, бензопила, топор и нож. Водитель рассказал стражам правопорядка, что мясо он приобрел у знакомого. В дальнейшем, с целью проверки его слов, полицейские связались с «продавцом», который пояснил, что никому никакого мяса не продавал, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В итоге водителя доставили в отдел полиции. Там он признался, что, не имея никаких разрешительных документов, в лесу в 26 километрах от деревни Пустынь из ружья убил лося. Тушу животного он разделал, погрузил мясо в автомобиль и поехал домой.

- Кроме того, чагодощенец признался, что ружье нашел в том же массиве, где убил лося, несколько лет назад. Сотрудники полиции изъяли ружье.В ходе проверки показаний мужчина указал место, где разделывал тушу. Осмотрев место преступления, полицейские обнаружили закопанные в снегу останки, убитого им животного, - говорится в сообщении пресс-службы.

Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.258 УК РФ «Незаконная охота». Кроме того, в отношении мужчины был составлен административный протокол по ч.1 ст.8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира» и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей.

Причиненный ущерб в размере 240 тысяч рублей мужчина возместил в досудебном порядке в полном объеме.