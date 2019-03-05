В Вологде будут судить 17-летнюю девушку, которая оплатила покупки с чужой банковской карты

05.03.2019 [Происшествия]

В Вологде будут судить 17-летнюю девушку, которая оплачивала чужой банковской картой свои покупки.

Как сообщает региональное следственное управление, 16 августа 2018 девушка на территории парка «Кремлевский сад» (ВРЗ) на улице Ленинградской вологжанка нашла чужую карту и взяла ее себе. Сначала она оплатила с карты покупку жевательной резинки, потом - одежду, сумку и шоколад, потратив в общей сложности 7400 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемую в хищении денег задержали. В отношении 17-летней девушки возбудили уголовное дело по статье п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража)

Материалы дела направлены в суд.

Тэги: карты, кража, кража. подростки

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