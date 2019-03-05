Вологжанин, избивший двух продавцов «Магнита» из-за бутылки коньяка, отделался штрафом

05.03.2019 [Общество]

В Вологде суд оштрафовал 33-летнего мужчину, который напал на продавцов «Магнита», помешавших ему украсть бутылку коньяка. Инцидент произошел утром 17 декабря 2018 года в супермаркете на улице Разина.

Один из посетителей положил бутылку коньяка в куртку, но был остановлен на выходе из магазина. Директор магазина предложила мужчине поставить бутылку на место и покинуть магазин, на что тот отреагировал нецензурной бранью. Услышав шум, подошли продавцы. Женщины решили задержать вора до приезда сотрудников полиции.

- В ходе словесного конфликта мужчина нанес одной из потерпевших удар железной банкой алкогольного напитка по голове, после чего вырвал металлический разделитель рядов. Женщины пытались забрать у него разделитель, и в этот момент мужчина нанес удар кулаком в лицо другой потерпевшей, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Прибывшими на место полицейскими были составлены два протокола об административных правонарушениях. Одна из пострадавших женщин-продавцов была госпитализирована в больницу с подозрением на сотрясение мозга и с переломом носа.

На суде хулиган свою вину в совершении административных правонарушений не признал, пояснил, что положил бутылку в куртку, но собирался за нее заплатить. По версии мужчины, это продавцы напали на него на выходе и стали удерживать.

В итоге суд признал жителя Вологды виновным в совершении двух эпизодов побоев (ст. 6.1.1 КоАП РФ). Ему назначен штраф в размере 5 000 рублей в доход местного бюджета по каждому эпизоду.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.

Тэги: побои, Магнит

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