В Тотьме, Вологде и Череповце хотят открыть торговые павильоны для сбыта фермерской продукции

05.03.2019 [Общество]

В Тотьме, Вологде и Череповце собираются открыть торговые павильоны для сбыта фермерской продукции. Об этом заявил замгубернатора  Михаил Глазков во время визита в Тотемский район 1 марта.

- На территории Тотемского района мы планируем реализовать пилотный проект, направленный на кооперацию фермерских хозяйств, –централизованно поставлять в них комбикорма и направлять продукцию из всех КФХ района в торговые точки. Одному фермеру сложно наладить поставки в магазины и торговые сети, общими усилиями это можно сделать. Мы рассматриваем вопрос открытия торгового павильона фермерских продуктов в самой Тотьме.  Также будем прорабатывать эту тему с властями Вологды и Череповца. В идеале – открыть торговые точки, где будет  продаваться продукция фермеров из всех районов области», - подытожил Михаил Глазков.

Сроки реализации этой инициативы он не назвал.

Тэги: обещают, сельское хозяйство

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