В Вологодском музее-заповеднике пройдет лекция о самураях

05.03.2019 [Культура]

В последний день работы выставки «1000 и одно кимоно» в Вологодском музее-заповеднике состоится лекция «Самурай с мечом и без меча». Об истории сословия и его положении в XXI веке, а также об эстетике самурайской культуры расскажет профессор и заведующая кафедрой культурологии московского Университета истории культур Александра Баркова.

- В современной культуре образ самурая стал одним из узнаваемых символов Японии, но представление об этих воинах во многом идеализированно. Начиная с VII – VIII столетий, это особое сословие пережило свой подъём, золотой век, эпоху междоусобных войн и постепенный распад. Однако самурайский менталитет сохранился в Японии и сегодня, - поясняют в Вологодском музее-заповеднике.

Лекция пройдет 10 марта в 16:00 в художественном отделе кремля. Цена билета: взрослые – 150 рублей; школьники, студенты и пенсионеры – 70 рублей. 12+.

До 10 марта включительно у вологжан ещё есть возможность увидеть традиционную японскую одежду ХVIII – ХХI веков, старинные свитки, живопись из частной коллекции Александры Барковой.

 

Тэги: Вологодский музей-заповедник, самураи, «1000 и одно кимоно»

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