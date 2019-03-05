В Череповце заработала система безналичной оплаты проезда в трамваях

В Череповце накануне запустили систему безналичной оплаты проезда в 28 трамвайных вагонах. К оплате принимаются «бесконтактные» карты любых банков и гаджеты с модулем NFC, сообщает официальный сайт мэрии.

- В первый день, когда система тестировалась, безналичный расчет выбрали 5% пассажиров. Думаю, этот показатель будет расти с каждым днем, пассажиры привыкнут и оценят услугу. Операции идут офлайн, то есть без обращения в банк, это определяет скорость. По отзывам кондукторов, такая система работы их вполне устраивает, — отметил директор МУП «Электротранс» Алексей Калашников.

Кондукторы в трамваях по-прежнему работают, проезд можно оплатить и наличными. В перспективе, по словам чиновников, система безналичного расчета будет введена и в автобусах города.