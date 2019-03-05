В Вологде из-за курившего пенсионера загорелась его квартира

05.03.2019 [Происшествия]

В Вологде куривший мужчина спровоцировал пожар и был госпитализирован с отравлением угарным газом. Инцидент произошел накануне вечером в микрорайоне Лукьяново.

Сообщение о возгорании на втором этаже в двухкомнатной квартире 5-этажного многоквартирного панельного жилого дома №22 на улице Михаила Поповича поступило пожарным в 18:23. Через девять минут спасатели были на месте происшестви и ликвидировали возгорание.

- Общая площадь пожара составила 2 кв. метра. В результате пожара повреждены диван и внутренняя отделка комнаты. 76-летний хозяин квартиры госпитализирован с отравлением угарным газом. Спасенные материальные ценности оценили в 200 тысяч, ущерб - примерно в 20 тысяч. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении со стороны пострадавшего, - сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области.

Тэги: курение, пожар

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