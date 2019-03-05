В Вологде из-за курившего пенсионера загорелась его квартира

В Вологде куривший мужчина спровоцировал пожар и был госпитализирован с отравлением угарным газом. Инцидент произошел накануне вечером в микрорайоне Лукьяново.

Сообщение о возгорании на втором этаже в двухкомнатной квартире 5-этажного многоквартирного панельного жилого дома №22 на улице Михаила Поповича поступило пожарным в 18:23. Через девять минут спасатели были на месте происшестви и ликвидировали возгорание.